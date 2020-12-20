Uğurcan'ın penaltı isyanı

Trabzon aleyhine çıkan karar sonrası çıldıran genç kaleci Uğurcan Çakır, “Hep aynı şey. Bedava penaltı çalınıyor” ifadesini kullandı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:52Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Bordo-mavililerin yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, Çaykur Rizespor'a verilen penaltı kararı sonrası çileden çıktı. Hakem Ali Şansalan'a tepki gösteren 24 yaşındaki kalecinin isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı oyuncu, "Bu kadar basit olmaz ya! Hep aynı şey hocam. Bedava penaltı çalınıyor" sözlerini sarfetti. Karşılaşmanın devre arasında ise hakemler soyunma odasının yolunu tutarken, protokol tribününden de tepkiler vardı. Trabzonsporlu yöneticiler, "Gördüğünü çal hakem. Hayatında böyle penaltı çaldın mı?" sözleriyle hakemlere serzenişte bulundu.