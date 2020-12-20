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Uğurcan'ın penaltı isyanı

aleyhine çıkan karar sonrası çıldıran genç kaleci , “Hep aynı şey. Bedava penaltı çalınıyor” ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Uğurcan'ın penaltı isyanı
Bordo-mavililerin yıldız file bekçisi , 'a verilen penaltı kararı sonrası çileden çıktı. Hakem Ali Şansalan'a tepki gösteren 24 yaşındaki kalecinin isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı oyuncu, "Bu kadar basit olmaz ya! Hep aynı şey hocam. Bedava penaltı çalınıyor" sözlerini sarfetti. Karşılaşmanın devre arasında ise hakemler soyunma odasının yolunu tutarken, protokol tribününden de tepkiler vardı. Trabzonsporlu yöneticiler, "Gördüğünü çal hakem. Hayatında böyle penaltı çaldın mı?" sözleriyle hakemlere serzenişte bulundu.
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