İki süper şut direğe takıldı

Fırtına’dan Nwakaeme, Rize’den Skoda’nın Puskas’a aday olacak şutları direkte patladı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:29Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Mücadelede iki takım da şanssızlık yaşadı. İlk devrede 26. dakikada Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor ceza sahası içinde adeta dans etti. Kalecinin uzanamayacağı köşeye çok güzel vurdu. Gökhan Akkan'ı geçen şut direkte patladı. İkinci devrede de aynı şanssızlığı Çaykur Rizespor yaşadı. Karadeniz ekibinin yıldızı Milan Skoda kendisine atılan uzun topu yere indirmeden müthiş bir vole ile kaleye gönderdi. Uğurcan Çakır çaresiz kaldı. Ancak mermi gibi vuruş kale direğinden geri geldi. İki şut da ağlarla buluşsa 'Puskas Yılın Golüne' aday olurdu.