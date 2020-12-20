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Ekuban yine yazdı

Ganalı yıldız kendisine yapılan penaltıda topun başına geçti. Ekuban sert bir vuruşla bu sezon 3. golünü attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Ekuban yine yazdı

temsilcisinin hücum oyuncusu Caleb Ekuban iç saha maçlarını boş geçmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Stadı'nda çıktığı 3 karşılaşmada da golünü attı. Ganalı yıldız dün kendisine yapılan faul sonrası kazanılan penalıtda meşin yuvarlağın başına geçti. Çok sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. Ekuban daha önce BB Erzurumspor ve mücadelelerinde ağları sarsmıştı. Ekuban dün de 'u penaltıdan avlayarak bu sezon 3. golünü kaydetti.

İÇ SAHADA AFFETMİYOR

Ekuban "Şu an benim zamanım ve golleri atıyorum" diye konuştu.

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