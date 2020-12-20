Ekuban yine yazdı

Karadeniz temsilcisinin hücum oyuncusu Caleb Ekuban iç saha maçlarını boş geçmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 3 karşılaşmada da golünü attı. Ganalı yıldız dün kendisine yapılan faul sonrası kazanılan penalıtda meşin yuvarlağın başına geçti. Çok sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. Ekuban daha önce BB Erzurumspor ve Sivasspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı. Ekuban dün de Çaykur Rizespor'u penaltıdan avlayarak bu sezon 3. golünü kaydetti.



İÇ SAHADA AFFETMİYOR



Ekuban "Şu an benim zamanım ve golleri atıyorum" diye konuştu.