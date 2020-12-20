Süper Lig'de Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ligde 2 maçtır kazanamayan, üstüne Türkiye Kupası'na da erken veda eden bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda komşusunu mağlup ederek moral buldu. İlk devrede hakem Ali Şansalan, Çaykur Rizespor lehine penaltı verdi. Topun başına gelen Milan Skoda iyi bir vuruş yapamadı. Topu tam ortaya vurdu. Ayakta kalan Uğurcan Çakır üzerine gelen topta başarılı olamadı. Meşin yuvarlağı kaleye doğru çeldi.



KALİTESİNİ KONUŞTURDU

İkinci yarıda Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarmaya çok yakındı. Milan Skoda'nın vuruşu direkte patladı. Hemen ardından bu kez Trabzonspor penaltı kazandı. Caleb Ekuban meşin yuvarlağın başına geçti ve sert bir vuruşla Gökhan Akkan'ı avladı. Skor 1-1 olduktan sonra Trabzonspor'un rakip kalede baskısı arttı. 65. dakikada Marlon'un pasında Djaniny Semedo meşin yuvarlağı müthiş kontrol etti, havada kaleci Gökhan Akkan'ı çalımladı. Ardından da topu boş ağlara yolladı. Taraftarlar "Senin Djaniny yerim" dedi.



'SIKI ÇALIŞTIK VE KAZANDIK'

MAÇIN kahramanı Djaniny maç sonu şöyle konuştu: Çok iyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz"



6 GALİBİYET VE 17 GOL

Trabzonspor, Rize karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bordomavililer bu karşılaşmalarda 17 defa ağları sarsmayı başardı.