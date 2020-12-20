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Djaniny yerim

Kupadan elenen , evinde komşusunu devirerek moral buldu Yeşil Burun Adalı yıldız havada kaleciyi çalımlayıp 3 puanı getiren golü attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Djaniny yerim

'de evinde ile karşı karşıya geldi. Ligde 2 maçtır kazanamayan, üstüne 'na da erken veda eden bordo-mavililer, Stadı'nda komşusunu mağlup ederek moral buldu. İlk devrede hakem Ali Şansalan, Çaykur Rizespor lehine penaltı verdi. Topun başına gelen iyi bir vuruş yapamadı. Topu tam ortaya vurdu. Ayakta kalan Uğurcan Çakır üzerine gelen topta başarılı olamadı. Meşin yuvarlağı kaleye doğru çeldi.

KALİTESİNİ KONUŞTURDU
İkinci yarıda Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarmaya çok yakındı. Milan Skoda'nın vuruşu direkte patladı. Hemen ardından bu kez Trabzonspor penaltı kazandı. Caleb Ekuban meşin yuvarlağın başına geçti ve sert bir vuruşla 'ı avladı. Skor 1-1 olduktan sonra Trabzonspor'un rakip kalede baskısı arttı. 65. dakikada Marlon'un pasında Djaniny Semedo meşin yuvarlağı müthiş kontrol etti, havada kaleci Gökhan Akkan'ı çalımladı. Ardından da topu boş ağlara yolladı. Taraftarlar "Senin Djaniny yerim" dedi.

'SIKI ÇALIŞTIK VE KAZANDIK'
MAÇIN kahramanı Djaniny maç sonu şöyle konuştu: Çok iyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz"

6 GALİBİYET VE 17 GOL
Trabzonspor, Rize karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bordomavililer bu karşılaşmalarda 17 defa ağları sarsmayı başardı.

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