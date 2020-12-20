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Bu arzu yeter

, galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Geriye düşünce soyunma odasında kazanacağımızı söyledim. Sahadaki istek ve futbolcuların ayağa kalkmaları çok değerliydi” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Bu arzu yeter

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyetinin ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Şu anda galibiyetin sevincini yaşayamadıklarını belirten Avcı, "Hafta içi ve sonunda yine maçlarımız var. Bu duruma alışacağız. Bugün (dün) maçta her şeye doğru başladık. Geldiğimden beri de ilk kez geriye düştük ve maçı çevirdik. Oyun aklımızı koymamız lazım. Dönen futbolcular da üretkenliğimizi artırdı. 1-0 geriye düşünce soyunma odasında kazanacağımızı söyledim" dedi.

TARAFTARLA EŞİK ATLAYACAĞIZ
Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, uygulayacağım. Biz hücum da çalışıyoruz. Oyunun tek tarafı oynanmıyor artık. Hep iki tarafı oynanıyor. Bugün bir tık daha fazla yaptık. Tespitlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Futbolcularımızın sahadaki istekleri, arzuları, geri düşünce ayağa kalkmaları değerliydi. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftar bugün yok ama geldikleri gün bize eşik atlatacaklar.

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