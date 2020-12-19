Haberler Trabzonspor Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Djaniny mesajı verdi: Gollerin devamı gelecek

formasıyla ilk golünü atan Djaniny mesajı verdi: Gollerin devamı gelecek

'un sezon başına Al-Ahli'den ettiği , bordo-mavili formayla ilk golünü ağlarına gönderdi. Takımını galibiyete taşıyan 29 yaşındaki forvet, maç sonu yaptığı açıklamaa, "Goller geldikçe özgüveniniz artar. Böyle devam ettikçe daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:41
Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Djaniny mesajı verdi: Gollerin devamı gelecek

, 'in 13. haftasındaki derbisinde 'u 2-1 mağlup edip, ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavililerin ilk golü Ekuban'dan gelirken, zaferi getiren golü ise kaydetti. Sezon başında Al-Ahli'den edilen Yeşil Burun Ada'lı futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 7. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtirken, attığı golün de kendisine özgüven getireceğini söyledi.

"DAHA KOLAY OLACAK"
Djaniny, "Bu maça çok iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Konsantreydik. Kazandığımız için tanrıya şükürler olsun. 3 gün sonra başka bir maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak. Goller geldikçe özgüveniniz artar ve gol atmanız kolaylaşır. Böyle devam ettikçe daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak" ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN