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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 13. haftasında ve , Akyazı Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, bu zorlu müsabakanın saat kaçta oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını, ilk 11'lerini merak ediyor. İşte Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına dair bilmeniz gerekenler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:04
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Akyazı Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

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