Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

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Süper Lig'in 13. haftasında , evinde 'u konuk ediyor. Bordo mavililer, alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın peşinde. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:12
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile Rizespor kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Akyazı Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

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