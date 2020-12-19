Abdullah Avcı Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından sitem etti! "Hücum planı çizsinler uygulayacağım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Galibiyetin önemine değinen deneyimli teknik adam, savunma oynattığı şeklindeki eleştirilere ise sert yanıt verdi.

"İLK KEZ GERİ DÜŞÜP ÇEVİRDİK"

Maçı değerlendiren teknik adam, "Geldiğim günden itibaren 6 haftanın 5 haftasında vardık. Ne sıralamaya, ne puan durumuna bakmıyorum. Tespit ettiklerimiz üzerinden hareket ediyoruz. Şu anda bu galibiyetin sevincini yaşayamıyoruz. Hafta içi hafta sonu maç var. Dünyada da böyle. Buna alışacağız. Geldiğimden beri ilk kez geri düşüp maçı çevirdik. Her şeye doğru başladık oyuna ama oyunlar kolay değil. Her takımın oyuncu kalitesi var bu ligde. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi belirliyor. Herkesin gireni çıkanı kaliteli. Oyun aklımızı koymamız lazım. Dönen oyuncular, üretkenliğimizi artırdı. 1-0 geriye düşünce devrede kazanacağımızı onlara söyledim. Tekrar bir ivme kazanmak için zor maçtı ama kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ÇİZSİNLER, UYGULAYACAĞIM"

Defans oynattığı eleştirilerine cevap veren Avcı, "İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Soranlara söylüyorum. Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, uygulayacağım. Biz hücum da çalışıyoruz. Oyunun tek tarafı oynanmıyor artık. Hep iki tarafı oynanıyor. Bugün bir tık daha fazla yaptık. Tespitlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İstekleri, arzuları, geri düşünce ayağa kalkmaları değerliydi. Oyunda olmayan, sıkıntılı olan mevkiler vardı. Onların dönmesi oyun kalitemizi artırdı." dedi.

PEREIRA NEDEN OYNAMADI?

Pereira'nın kadroda olmamasına da değinen deneyimli hoca, "3 oyuncu performans değerlendirmesiyle bizimle olmayacaklar. Pereira, Trabzonspor'a hizmetler etmiştir, kaptanımızdır. Bu da bir performans değerlendirmesidir ama kadroda olmamasına rağmen bizimle birlikte soyunma odasında sevindi. Gençlere önem veriyoruz, Trabzon böyle bir şehirdir. Yusuf sakattı, 30-35 dakika verdi doktorlar, o kadar kullandık. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftar bugün yok ama geldikleri gün bize eşik atlatacaklar." ifadelerini kullandı.