Trabzonspor geçen sezonu mumla arıyor! İşte o istatistik

Süper Lig'e kötü başlayan, geçen sezon kupayı kaldırdığı Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığı ilk turda veda eden Trabzonspor, son 7 yılın en kötü performansını sergilerken, Sörloth'u mumlu arıyor. Sabah'ın derlediği habere göre; son 7 sezonun ilk 12 haftaları baz alındığında şut ve isabetli şut değerlerinde son sırada kalan bordo-mavililer, maç başına 9.91 şut ve 3.91 isabetli şut ortalaması yakalayıp, geçmişin gölgesinde kaldı. Geçen sezonun gol kralı Sörloth gidince şut karnesi yüzde 69, isabetli şut ise yüzde 74 düştü. 14,33 olan şut karnesi 9,91'e, isabetli karnesi ise 5,25'den 3,91'e geriledi.

10 GOL DAHA AZ ATTILAR

Takım şut karnesinde son 7 sezonun en kötüsü olurken, topladığı 14 puan ile sadece 12 puanlı 2016-17 sezonunu geride bırakabildi. Fırtına, geride kalan sezona göre 8 puan daha az toplarken, attığı gol sayısı da azaldı (10). Trabzonspor, attığı 13 golle sadece 7 golle kapattığı 2016-2017'yi geçebildi. Bordo-mavililer, yediği 16 golle de sadece 2015-16 ve 2016-17 sezonundan daha iyi performans ortaya koyabildi.

PASLAŞMADA EN İYİ İKİNCİ

Geride kalan 7 sezon üzerinden yapılan incelemede bordo mavili temsilcinin yüzde 49,5'lik topa sahip olma değeri de ilk 12 haftalar itibarıyla en kötü 2. performans oldu. Ekibin gelişim gösteren tek noktası pas karnesi olarak öne çıktı. Topa az sahip olmasına rağmen Trabzonspor yüzde 82,3'lük pas başarı yüzdesi ve 368,9'luk başarı pas performansıyla en iyi 2. karneye sahip.