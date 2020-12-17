Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kupalar hacizliydi

Trabzonspor'da son günlerde yönetim, menajerlere verilen ücretler üzerinden eleştiriliyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu sert bir cevap verdi. Bordo-mavili kulübün 1 numarası, "Bizim 2.5 yıllık dönemimizde yapılan 27 transfer için menajerlere 5.6 milyon euro ödedik. Bizden önceki dönemlerden gelen 17 milyon euro'luk menajerlik ücretini de biz ödedik" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu "Biz geldiğimizde kulübün hali ortadaydı. Kendi finansal fair-play'imizi uygulayarak kulüp ekonomisini bir raya oturttuk. Unutulmasın ki geçmiş dönemde menajer alacaklarından dolayı, kulübümüzün müzesindeki kupalar bile hacizdeydi. Bunlar hafızamızdan silinmedi. Bütün bunlar ortadayken bu algıları oluşturmaya çalışanların hangi amaçla bu yolu tercih ettiklerini de gayet iyi biliyoruz" dedi.