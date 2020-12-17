Haberler Trabzonspor Marko Livaja'dan haber var! Trabzonspor...

'dan haber var! ...

Son dakika haberi... Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala vitesi yükselten Trabzonspor, 'yı gündemine almıştı. 'ın kulübünde forma giyen Hırvat oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:57
Marko Livaja'dan haber var! Trabzonspor...

Ara dönemininin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran ekiplerden , girişimlerine başladı.

Bordo-Mavililer, orta saha, kanat, forvet ve sol bek bölgelerini mutlaka güçlendirecek. Duruma göre stoper de alınabilir. Fırtına'nın gündemindeki forvetlerden biri ise ...

Sezon başında da istenen 27 yaşındaki Hırvat yıldızın kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dolayısıyla devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılma ihtimali yüksek. Ancak AEK'dan flaş bir hamle geldi.

Yunan basınına göre Livaja'ya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edildi. Hatta başarılı oyucunun imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde medyasında çıkan haberlerde ise Livaja'nın Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtilmişti. Bordo-Mavili yönetimin elini çabuk tutmaması halinde Livaja elden kaçabilir.

4 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI
Santrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.

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