Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme hırsla çalışıyor

Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkaağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.