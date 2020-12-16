Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkaağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme hırsla çalışıyor
Sezona istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:14 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:48