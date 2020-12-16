Tesisler kapandı

Abdullah Avcı'nın talimatıyla U-19 takımı 1461 Trabzon tesislerinin olduğu bölümde antrenman yapıyordu. U-19 ekibinde 3 oyuncuda koronavirüs çıkınca tesisler 10 gün kapatıldı. 3 futbolcu karantinaya alınırken tesisler de bu sürede dezenfekte edilecek. Geçen hafta da 2 genç oyuncuya da koronavirüse rastlanmıştı. Yönetim tedbirlerini sıklaştırdı.