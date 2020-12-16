Sahne son şampiyonun! İşte Trabzonspor-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Türkiye'nin dört bir yanını sardı... Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren bordo-mavililer bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Karadeniz devinin, 10. kupa hedefiyle çıkacağı serüven bugün başlıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, sahalarında TFF 1. Lig'in güçlü temsilcisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele 18.15'te başlayacak. Tek karşılaşma üzerinden oynanacağı için heyecan dorukta olacak.

KARMA KADRO ÇIKACAK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı maç ritmi yakalamasını istediği oyuncular haricinde, formlarının yükselmesini istediği isimler, gençler ve ilk 11'den bazı öğrencilerinden bir karma yaparak sahaya sürecek. Usta çalıştırıcı böylece hem oyuncularını gelecek maçlara hazırlarken diğer taraftan da Adana Demirspor'u devirerek turu geçmeyi planlıyor. Abdullah Avcı turu geçerek camiaya moral vermek istediklerini iletti.

DEV RANDEVU A SPOR'DA

Türkiye'nin Kupası'nda Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadeleyi A SPOR naklen ekranlara getirecek. Karşılaşma öncesi tüm haberler, maç sonundaki tüm detaylar da A SPOR ekranlarında olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: ERCE, SERKAN, HÜSEYİN, HOSSEİNİ, K.AHMET, A.PARMAK, FLAVİO, BİLAL, A.ÖMÜR, DİABATE, AFOBE

ADANA DEMİRSPOR: ZUBAS, SÜLEYMAN, TALHA, RASSOUL, MEHMET, HASAN, SİNAN, TRAORE, M.AKYÜZ, YUNUS, DİBBA