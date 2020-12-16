Haberler Trabzonspor Sahne son şampiyonun! İşte Trabzonspor-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Sahne son şampiyonun! İşte - maçı muhtemel 11'ler | Ziraat

, tarihinin 10. serüvenine bugün start veriyor ekibi, 1. Lig’in güçlü temsilcisiyle tur mücadelesi verecek. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:12 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Sahne son şampiyonun! İşte Trabzonspor-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat heyecanı, Türkiye'nin dört bir yanını sardı... Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren bordo-mavililer bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. devinin, 10. kupa hedefiyle çıkacağı serüven bugün başlıyor. ve öğrencileri, sahalarında 1. Lig'in güçlü temsilcisi 'u konuk edecek. Mücadele 18.15'te başlayacak. Tek karşılaşma üzerinden oynanacağı için heyecan dorukta olacak.

KARMA KADRO ÇIKACAK
'da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı maç ritmi yakalamasını istediği oyuncular haricinde, formlarının yükselmesini istediği isimler, gençler ve ilk 11'den bazı öğrencilerinden bir karma yaparak sahaya sürecek. Usta çalıştırıcı böylece hem oyuncularını gelecek maçlara hazırlarken diğer taraftan da Demirspor'u devirerek turu geçmeyi planlıyor. Abdullah Avcı turu geçerek camiaya moral vermek istediklerini iletti.

DEV RANDEVU A SPOR'DA
Türkiye'nin Kupası'nda Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadeleyi A SPOR naklen ekranlara getirecek. Karşılaşma öncesi tüm haberler, maç sonundaki tüm detaylar da A SPOR ekranlarında olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: ERCE, SERKAN, HÜSEYİN, HOSSEİNİ, K.AHMET, A.PARMAK, FLAVİO, BİLAL, A.ÖMÜR, DİABATE, AFOBE

ADANA DEMİRSPOR: ZUBAS, SÜLEYMAN, TALHA, RASSOUL, MEHMET, HASAN, SİNAN, TRAORE, M.AKYÜZ, YUNUS, DİBBA

BİZE ULAŞIN