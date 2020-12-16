Haberler Trabzonspor Nwakaeme hırsla çalışıyor

hırsla çalışıyor

Sezona istediği gibi başlayamayan Anthony , teknik direktör ile bir görüşme yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:14 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Nwakaeme hırsla çalışıyor

Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkaağım" ifadelerini kullandı. da 'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.

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