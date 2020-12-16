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'un transfer listesindeki Junker istekli!

Ara transfer hazırlıklarına başlayan ’un listesinde bulunan Danimarkalı isim Junker gelmek istiyor... Sörloth’un yaptığı sıçramayı kendine örnek olarak alıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:09 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un transfer listesindeki Junker istekli!

temsilcisi, Alexander Sörloth sonrası hücum hattından istediği verimi alamamıştı. Devre arasında takviyeyle güçlenmek isteyen bordomavililer gündemlerine 'i almıştı. İlk temaslar olumlu şekilde devam ederken 26 yaşındaki futbolcuyu da heyecan bastı. Kariyeri boyunca ve Norveç'te oynayan Junker, 'da yaptığı büyük sıçramayla RB Leipzig'e transfer olan Sörloth'u kendine örnek alıyor. Junker'in kulübü ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Yıldız oyuncunun bonservis bedeli 700 bin euro olarak belirlendi.

GOL MAKİNESİ
Kasper Junker bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı. 7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.

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