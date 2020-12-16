Trabzonspor'un transfer listesindeki Junker istekli!

Karadeniz temsilcisi, Alexander Sörloth sonrası hücum hattından istediği verimi alamamıştı. Devre arasında takviyeyle güçlenmek isteyen bordomavililer gündemlerine Kasper Junker'i almıştı. İlk temaslar olumlu şekilde devam ederken 26 yaşındaki futbolcuyu da heyecan bastı. Kariyeri boyunca Danimarka ve Norveç'te oynayan Junker, Trabzonspor'da yaptığı büyük sıçramayla RB Leipzig'e transfer olan Sörloth'u kendine örnek alıyor. Junker'in kulübü Bodo Glimt ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Yıldız oyuncunun bonservis bedeli 700 bin euro olarak belirlendi.

GOL MAKİNESİ

Kasper Junker bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı. 7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.