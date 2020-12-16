Haberler Trabzonspor Bu bir final!

Bu bir final!

Fırtına'da teknik direktör , ile oynayacakları maç öncesi öğrencilerini uyardı. Kazanırsan devam edersin, kaybedersen biter.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:13 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Bu bir final!

Deneyimli çalıştırıcı "Unutmayın bu bir final maçı sayılır. Kazanırsak yola devam ederiz, kaybedersek eleniriz ve biter. Bu yüzden tam konsantrasyon istiyorum. Bu bilinçle sahada olun" diye konuştu. şunları söyledi: "Ligde beklentilerin uzağındayız ama toparlanacağız. Yeni bir maratona başlıyoruz. kupalar kazanmaya alışkın bir kulüp. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz."

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