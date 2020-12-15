Haberler Trabzonspor Yoğun fikstür başladı

Yoğun fikstür başladı

, 3 Ocak’a kadar art arda birçok zorlu maça çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Yoğun fikstür başladı
Fırtına, cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı ve 0-0 sona eren maç ile birlikte yoğun fikstüre girdi. Yarın 'nda 'u konuk edecek bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Aralık'ta 13'üncü hafta mücadelesinde bu kez 'u ağırlayacak. 22 Aralık'ta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak , 26 Aralık'ta bu kez Stadı'nda ezeli rakibi 'ı konuk edecek ve yoğun fikstürün ardından bir hafta nefes alma fırsatı bulacak. Bordo-mavililer, bir haftalık aranın ardından ise bu kez 3 Ocak'ta 16'ncı hafta mücadelesinde 'da Karagümrük'e konuk olacak.
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