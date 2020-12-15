Yoğun fikstür başladı

Trabzonspor, 3 Ocak’a kadar art arda birçok zorlu maça çıkacak.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:08Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Fırtına, cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı ve 0-0 sona eren maç ile birlikte yoğun fikstüre girdi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u konuk edecek bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Aralık'ta 13'üncü hafta mücadelesinde bu kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 22 Aralık'ta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 26 Aralık'ta bu kez Şenol Güneş Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek ve yoğun fikstürün ardından bir hafta nefes alma fırsatı bulacak. Bordo-mavililer, bir haftalık aranın ardından ise bu kez 3 Ocak'ta 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbul'da Karagümrük'e konuk olacak.