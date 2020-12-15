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'a Viking atağı! 2 yıldız birden geliyor

Norveç Ligi şampiyonundan Danimarkalı hücumcu Zinckernagel’i almak için hamle yapan Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker’i de istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:39 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

Ara transfer dönemi için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten Karadeniz devi, hücum hattına takviye için harekete geçmiş durumda.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

Hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren Bodo Glimt takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Fotomaç, Fırtına'nın Glimt ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Philip Zinckernagel ile görüşmelere başladığını dün tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı. Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan 'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, Fotomaç'a açıklama yaparak, Karadeniz devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, 'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER

Norveç'te FK Bodo Glimt formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.

Menajeri açıkladı! Kuzeyin yeni kralı Trabzonspor'a

Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur" yorumu yapıyor.

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