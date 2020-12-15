Ara transfer dönemi Trabzonspor için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten Karadeniz devi, hücum hattına takviye için harekete geçmiş durumda.

Hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren Bodo Glimt takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Fotomaç, Fırtına'nın Glimt ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Philip Zinckernagel ile görüşmelere başladığını dün tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı. Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan Trabzonspor'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, Fotomaç'a açıklama yaparak, Karadeniz devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim.

Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, Trabzonspor'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor.

KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER Norveç'te FK Bodo Glimt formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.