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gol yollarında zorlanıyor

ile kalesini gole kapatan , hücumda ise zorluk çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Trabzonspor gol yollarında zorlanıyor
ile kalesini gole kapatan , hücumda ise zorluk çekiyor. Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı. Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi. ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.
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