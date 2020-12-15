Trabzonspor gol yollarında zorlanıyor

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:21Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Teknik direktörAvcı ile kalesini gole kapatan Trabzonspor, hücumda ise zorluk çekiyor. Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı. Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.