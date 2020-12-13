Haberler Trabzonspor 18’lik Doğan Alemdar tam not aldı

18’lik tam not aldı

’nin kalesini genç korudu. Başarılı kurtarışlar yapan file bekçisi bu sezon görev yapan en genç kaleci oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
18’lik Doğan Alemdar tam not aldı

'da kaleci Lung sakat, İsmail Çipe de corona virüsü karantinasında olduğu için kalede 18 yaşındaki görev yaptı. 1.88 boyundaki file bekçisi böylece ilk kez bir karşılaşmasında forma giydi. Doğan, genç yaşına rağmen başarılı kurtarışlarla alkış aldı; çıktığı ilk maçta kalesini gole kapattı. Özellikle Ekuban'ın bir şutunda gole izin vermeyip 1 puanda etkili oldu. Maç sonrası mevkidaşı Uğurcan'ın da tebrik ettiği Doğan "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan Doğan, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

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