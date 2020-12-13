18’lik Doğan Alemdar tam not aldı

Kayserispor'da kaleci Lung sakat, İsmail Çipe de corona virüsü karantinasında olduğu için kalede 18 yaşındaki Doğan Alemdar görev yaptı. 1.88 boyundaki file bekçisi böylece ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında forma giydi. Doğan, genç yaşına rağmen başarılı kurtarışlarla alkış aldı; çıktığı ilk maçta kalesini gole kapattı. Özellikle Ekuban'ın bir şutunda gole izin vermeyip 1 puanda etkili oldu. Maç sonrası mevkidaşı Uğurcan'ın da tebrik ettiği Doğan "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan Doğan, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.