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Ustaların kapışması

Ligin 12. haftasında ile mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. ile birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Ustaların kapışması

Ligin 12. haftasında ile mücadelesiyle birlikte ,ki deneyimli teknik adam da karşı karşıya gelecek. ile birbirlerine 11 defa rakip oldular. Avcı 6 galibiyet görürken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Samet Aybaba sadece 1 galibiyet sevinci yaşayabildi.

BASİT HATAYA DİKKAT
Abdullah Avcı hafta boyunca antrenmanlarda oyuncularını basit hataya karşılık uyardı. Usta çalıştırıcı "'u da yenerek 3'te 3 yapabilirdik. Basit hata yüzünden berabere kaldık. Konsantrasyonunuz yüksek olsun" diyerek takımı uyardı.

'ALIŞKANLIK OLMALI'
Teknik direktör Abdullah Avcı, maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Çok çalıştık, ve 3 puanı çok istiyoruz. Hafta boyunca idmanlarda yaptıklarımızı sahada görmeyi arzuluyoruz. Kazanma alışkanlığı için çok önemli" dedi.

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