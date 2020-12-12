Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı döneminde yakaladığı çıkışı Kayseri'de de sürdürmek istiyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



KAYSERİSPOR - Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Manuel Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

TRABZONSPOR - Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban



Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Afobe

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. Hafta mücadelesinde Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. 12 Aralık Cumartesi günü oynanan mücadele saat 16.00'da başladı.

KAYSERİSPOR'DA CORONA VİRÜSÜ ŞOKU!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son corona virüsü testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan corona virüsü(Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.