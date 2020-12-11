Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! Nwakaeme, Djaniny ve Plaza...

Süper Lig'in 12. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Djaniny ve Stiven Plaza kadroya dahil edilmedi.
Öte yandan Gaston Campi ile Anders Trondsen de listeye yazılmayan isimler arasında yer aldı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KAYSERİ MAÇI KAMP KADROSU:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Joap Pereira, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Fousseini Diabate, Caleb Ekuban, Benik Afobe.