Haberler Trabzonspor Kayseri seferi bugün

seferi bugün

Bordo-mavililer bu akşam 'ye gidecek. Öncesinde 'nde son çalışma gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:24 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Kayseri seferi bugün

Bordo-mavililer bu akşam 'ye gidecek. Öncesinde 'nde son çalışma gerçekleştirilecek. Antrenmanın ardından kafile özel uçak ile Kayseri'ye giderek burada kalacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Fırtına, Kayseri maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 3 isim katılmadı. Djaniny'nin sol kasığı, Nwakaeme'nin sağ arka adalesi ve Plaza'nın ise sol arka adalesindeki sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadığı bildirildi.

BİZE ULAŞIN