Afobe: Mayısı bekleyin

Trabzonspor'un Kongo asıllı forveti Benik Afobe dünkü idmandan önce açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıktığını belirterek, "Türkiye Ligi bahsedilenden daha iyi bir lig. Taraftarın yine geçen seneki gibi iyi bir takım görmek istediğini biliyoruz. Ancak 2. bitiren o takımdan Sörloth dahil 5-6 oyuncu ayrıldı. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

DAHA İYİ OYUNLAR GELECEK

Teknik direktörlerinin de değiştiğini hatırlatan Afobe, "Sezona iyi başlamadığımız gerçeği var. Ancak son 3 maçı düşündüğünüzde yeni hocamızın (Abdullah Avcı) fikir ve çalışmalarıyla birlikte 7 puan aldık. Sadece 1 gol yedik. Bu sürecin başında maç ve puan kazanmak önemli. Skorlar hep 1-0 devam etmeyecek. Sabırla davrandığımız zaman çok daha gol attığımız, çok daha önemli galibiyetler alacağımız maçlar da gelecektir" ifadelerini kullandı.

GOLLERİN SAYISI ARTACAK

Performansı ve gerçek Afobe'yi ne zaman göstereceğiyle soruyu ise Benik şöyle yanıtladı: "Geçen sene çok gol atan bir takım vardı. Ben şu an sadece 3 gole katkı sağlayabildim. Birbirimize yeni alışıyoruz. Daha iyi olacağım. Savaşçı ruha sahibim. Buraya yeni tecrübe edinmeye gelmedim. Amacım en iyisini izletmek. Eleştirmek için en doğru zamanın mayıs ayı olduğunu düşünüyorum. Lig sonu geldiğinde iyi bir yerde olacağımızı herkes görecek."

PSG'NİN TAVRI ÇOK DEĞERLİ

Webo'ya yapılan ırkçı tavrı da değerlendiren Afobe, "21. yüzyılda bunun hala devam ediyor olması gerçekten çok kötü. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. PSG'li oyuncuların, rakiplerinin yanında durmaları, onlarla beraber sahadan ayrılmaları, sadece maçı kazanma düşüncesiyle hareket etmemelerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken bu" diye konuştu.

KENDİMİ ELEŞTİRİRİM

Kendimi kimseyle karşılaştırmıyorum. Buraya geldiğimde kimin (Sörloth) kaç gol attığına bakmadım. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Kendimi bu oyunun öğrencisi olarak görüyorum. Maçlar bittiğinde belki de en büyük eleştirmen kendisi kişinin. Eve gittiğimde bütün videoları izliyorum. Arkadaşlarımı, takımı ve neler yapabileceğimizi izliyorum. Bir öğrenci olmaya çalışıyorum.

HAKEMLERE BIRAKMADAN KAZANMALIYIZ

Hakemler konusunda ne kulübü ne de kendimi sıkıntıya düşürecek bir şey söylemek istemem. Sorgulanabilecek hakem kararlarını bugüne kadar gördük ben de şahit oldum. Ama hayat da adil değil. Futbolun adil olması için çalışıyoruz. Söyleyebileceğim tek şey maçın kaderini hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmaya çalışıyoruz.