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4x4’lük zirve planı

Liderin 10 puan gerisinde yer alan , 4 maçta 12 puan toplayıp yarışa ağırlığını koymayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
4x4’lük zirve planı

Süper Lig'de son 3 maçta yenilmeden 7 puan toplayan buna rağmen liderin hala 10 puan gerisinde yer alıyor. Sezona kötü başlamanın faturası 11 maçta 20 puan kaybedilerek ödendi. 13 puanla 13. sırada bulunan Karadeniz Fırtınası'nda teknik heyet zirve yarışında iddialı konuma gelmek için 4 maçlık yeni plan yaptı. Hedef; 2020 yılında sırasıyla (D), , Hatayspor (D) ve ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp yarışa ortak olmak. Arada 'nda sınavı da olacak. İlk amaç yarınki Kayserispor engelini kayıpsız geçmek.

PEREIRA NÖBETİ ALIYOR

maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, 'de formasını geri alacak. Pereira'nın dönüşüyle sağ kanadın hareketlenmesi bekleniyor.

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