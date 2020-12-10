Yusuf - Burak atıyor Fransızlar akıyor! 5 yıldız isme kanca | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un eski iki oyuncusu Lille'de golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri bordo- mavili kulübün önünde sıra oluyor. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları sayesinde scoutlar, Karadeniz ekibinin maçlarına abone oldular. Peki hangi takım, hangi oyuncuları istiyor?

Abdülkadir Ömür: Lyon ve Lille peşinde. Sakatlıklar onu en parlak olduğu dönemden geri götürse de yüksek potansiyeli cezbediyor. İki ekip de resmi teklif için en doğru zamanı kolluyor.

Edgar IE: Yusuf transferinde Lille'den gelen Edgar, Saint Etienne'nin yakın takibinde. Yeşiller, Edgar için 2 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fırtına bu rakamı düşük buluyor.

Uğurcan Çakır: Avrupa'nın en gözde kalecilerinden biri. Pandemi sebebiyle yüksek teklif almadı ancak yakın gelecekte 20 milyon euro'lara gidebilir. Rennes onu kardosunda görmek istiyor.

Ekuban: Ganalı yıldız yaşı, güçlü fiziği ve deparlarıyla Fransa'nın önemli ekibi Marsilya'nın gündemine girdi. Trabzonspor 1 milyon euro'ya aldığı oyuncusundan 8 milyon euro bekliyor.

Serkan Asan: 20 yaşındaki sağ bek Lille'in listesinde. Zeki Çelik yüksek rakamlara satılırsa Lille de Serkan Asan için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Onun hakkında da raporlar hazırlanıyor.