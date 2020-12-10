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'da Ekuban'ın doğuşu! Dönüşü muhteşem oldu

Sakatlıklar ve COVİD-19 sebebiyle geç form tutan Ganalı yıldız , son 3 haftada 2 gol attı. Onunla birlikte Fırtına, Süper Lig’e dönüş yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da Ekuban'ın doğuşu! Dönüşü muhteşem oldu

Bordo-mavili ekibin hücumdaki en önemli silahlarından bu sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sakatlık sonrası koronavirüse yakalanınca ritim bulmadı. ile yeniden kendine geldi. 3 haftada attığı 2 golle takımına 4 puan kazandırdı. Şimdi herkes onun ayağına bakıyor. İşte Ekuban'ın bu sezon şu ana kadar yalşadıkları...

İLK HAFTA SAKATLANDI

Caleb Ekuban, ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlık yaşadı. 2. hafta Denizlispor ve 3. hafta Yeni malatyaspor maçlarını kaçırdı.

COVİD'E YAKALANDI

4. hafta maçında oynayan Ekuban ardından Gana katıldı. Kamp dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan yıldız isim bu defa da 2 hattalık karantinaya girdi.

3 HAFTA YOKTU

Covid-19 testi pozitif çıktığı için izole yaşayan Ekuban 3 maç daha kaçırdı. Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelelerinde oynayamadı.

MÜTHİŞ DÖNDÜ

Ekuban sahalara 9. hafta Alanyaspor maçıyla döndü. 10. hafta Erzurum ağlarını sarstı. Ankaragücü'nü pas geçtikten sonra filelerini de havalandırdı.

87 METRELİK DEPAR

Caleb Ekuban, Sivasspor'a attığı gold adeta kanatlanıp uçtu. Ganalı yıldız kendi başlattığı atağı golle sonuçlandırmıştı. 11 saniyede 87 metre koşu yaptı.

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