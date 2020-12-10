Trabzonsporlu futbolcu Benik Afobe, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye liginin bilinenin aksine çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden Afobe, "Türkiye Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum.

Hayat zaten adil değil, biz de futbolun adil olması için çalışıyoruz. Maçı hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"KULÜPTE HARİKA İNSANLAR VAR" Trabzonspor'un sezon sonunda çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayan Afobe, "Kulüpte harika insanlar var, benim arkamda duruyor.

Şu ana kadar sadece 3 gole katkı sağlayabildim ama daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Daha yeni yeni takım arkadaşlarımla adapte oluyorum ama sezon sonu geldiği zaman farklı bir noktada olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SÖRLOTH İLE KENDİMİ KIYASLAMADIM" Kendisini Sörloth ile karşılaştırmadığının altını çizen Afobe, "Kendimi kimseyle karşılaştırmıyorum, buraya geldiğim zaman Sörloth ile kendimi kıyaslamadım. Maçlar bittiği zaman eve gidiyorum ve maçları izliyorum, kendi ve arkadaşlarımın analizini yapıyorum.