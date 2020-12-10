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golcüsü 'den Sörloth sözleri

Trabzonsporun golcü futbolcusu Benik , antrenmandan önce basın mensuplarının karşısına geçti. " Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum." diyen yıldız futbolcu kendisinin Sörloth ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:58
Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

Trabzonsporlu futbolcu Benik , bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

liginin bilinenin aksine çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden , "Türkiye Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

Hayat zaten adil değil, biz de futbolun adil olması için çalışıyoruz. Maçı hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

"KULÜPTE HARİKA İNSANLAR VAR"

'un sezon sonunda çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayan , "Kulüpte harika insanlar var, benim arkamda duruyor.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

Şu ana kadar sadece 3 gole katkı sağlayabildim ama daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Daha yeni yeni takım arkadaşlarımla adapte oluyorum ama sezon sonu geldiği zaman farklı bir noktada olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

"SÖRLOTH İLE KENDİMİ KIYASLAMADIM"

Kendisini Sörloth ile karşılaştırmadığının altını çizen , "Kendimi kimseyle karşılaştırmıyorum, buraya geldiğim zaman Sörloth ile kendimi kıyaslamadım. Maçlar bittiği zaman eve gidiyorum ve maçları izliyorum, kendi ve arkadaşlarımın analizini yapıyorum.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri

Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu takımdan sadece Sörloth ayrılmadı, 5-6 isim daha ayrıldı ve taraftarlarımızın da bunu bilmesi gerekiyor. Yeni bir takımımız ve takımdaki herkes ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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