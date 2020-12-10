1 numaraya genç takviye

Alt yapıdan yetişen Hakan Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 17 yaşındaki eldiven törene annesi ve babasıyla katıldı. Hakan şu anda Karadeniz ekibinin U-19 takımının kalesini koruyor. 2003 doğumlu file bekçisi zaman zaman A Takım antrenmanlarına da dahil ediliyor. Hakan gelecekte Trabzonspor'un kalesini korumak istediğini söyledi.