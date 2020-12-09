Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

'da 4 istedi!

, döneminde ilk defa karşısında puan kaybederken eksikler de ortaya çıktı. Tecrübeli hoca devre arasında transferle güçlenmeleri gerektiğini söyledi. Scoutlar listelerini hazırlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

Karadeniz temsilcisi, yönetiminde BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederken ile berabere kaldı. Özellikle son maçta takımın eksikleri de ortaya çıktı. Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda, Ocak ayında mutlaka takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

Usta çalıştırıcı hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine yapmalarının şart olduğunu kaydetti. Avcı ancak bu şekilde seviye atlayabileceklerini bordo-mavili yöneticilere iletti. Amaç nokta atışı isimleri alarak kadroyu güçlendirmek.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

4 TRANSFER YAPMALIYIZ
Fırtına'da teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda çalışmalar da başladı. Hem Avcı'nın ekibi hem de kulüp scoutları deneyimli çalıştırıcıya alternatifli listelerini sunacak.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

en az 4 takviye yapmaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli hocanın yeni transferlerde görmek istediği özellikler de belli. Başarılı teknik adam, teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa uygun ve mücadeleci isimlerin alınmasını istiyor. Scout ekibi kulübün mali bütçesine uygun isimleri tarıyor. Son kararı Avcı verecek.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

ORTA SAHA VE HÜCUMA İSTİYOR
Abdullah Avcı, yapılacak yeni transferlerin bölgelerini de belirledi. Usta çalıştırıcı, savunmaya değil, takviyeleri orta saha ve hücum hattına istiyor. Bu hafta Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşanmıştı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

YEDEK KULÜBESi YETERSiZ
, 'un başında 3 maça çıktı. Kulübenin yeterince güven vermediği rakamlara da yansıdı. İşte 2 detay:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 4 transfer istedi!

10 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Pandemi dönemiyle takımlara 5'er oyuncu değişikliği hakkı tanındı. 3 maçta 15 değişiklik hakkının 10'unu kullandı.

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