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'da ve Djaniny'nin son durumu belli oldu!

'in 11. haftasında sahasında Demir Grup ile 1-1 berabere kalan 'da sakatlıkları bulunan ve Djaniny sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Yıldız futbolcuların son durumu belli oldu. Nwkaeme ve Djaniny maçında forma giyecek mi? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 11:44
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny'nin son durumu belli oldu!

'in 11. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen ve Djaniny takımı yalnız bırakmıştı.

Sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin gelen bilgilere göre hafta içi düzenlenecek antrenmanlara katılması bekleniyor.

Antrenmanlarda vereceği performansa göre Nijeryalı oyuncunun kadrosuna alınmasına karar verilecek. Sağ kasık adalesinden sorun yaşayan Djaniny'in ise sakatlığının uzun süreceği ve Kayserispor mücadelesine yetişme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi. (61 Saat)

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