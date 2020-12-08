Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny'nin son durumu belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ve Djaniny takımı yalnız bırakmıştı.

Sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin gelen bilgilere göre hafta içi düzenlenecek antrenmanlara katılması bekleniyor.

Antrenmanlarda vereceği performansa göre Nijeryalı oyuncunun Kayserispor kadrosuna alınmasına karar verilecek. Sağ kasık adalesinden sorun yaşayan Djaniny'in ise sakatlığının uzun süreceği ve Kayserispor mücadelesine yetişme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi. (61 Saat)