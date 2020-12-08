Haberler Trabzonspor Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

'da son dakika haberi... Bordo mavililer son olarak 'in 11. haftasında evinde 'u ağırlarken, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Öte yandan ve yönetimin talebi üzerine "Yeni Uğurcan" olarak lanse edilen o isimle sözleşme imzalanıldı! İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 09:50
Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

'nın gelmesiyle beraber pozitif bir futbol oynayan ve kalesini gole kapatmaktan bir hayli etkili olan , son olarak ile karşılaştı.

Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

Bordo mavililer, kıran kırana geçen mücadelden 1-1'lik eşitlikle ayrılsa da, oynanan iyi futbol yüzleri güldürmeyi başardı.

Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

Bununla beraber 'da 'nın da gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılmaya başlanıldı.

Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

Bordo mavili kulübün altyapısında oynayan 17 yaşındaki Hakan Aydın, artık resmen Trabzonsporlu oldu.

Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
, alt yapıdan çıkarttığı kalecisi Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerde düzenlenen törene Hakan'ın annesi ve babası da katıldı.

Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu! Resmi sözleşme...

Hakan Aydın, şu anda U19 takımının aklesini koruyor. Öte yandan Hakan, 2003 doğumlu olması nedeniyle kendi jenereasyonunun hayli önünde gözüküyor.

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