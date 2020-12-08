Haberler Trabzonspor Takımdan memnunum

Takımdan memnunum

, maçının ardından, “Oyun olarak kazandığımız 2 karşılaşmaya göre daha memnunum. Gelişen bir takımız. Yavaş yavaş her şey daha iyi olacak, biraz sabır” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Takımdan memnunum

'un başında çıktığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşayan , umutlu konuştu. Takımının başında yer aldığı 3. haftada daha olumlu mesajlar verdiklerini belirten Avcı, "Topa daha çok sahip olan, rakibe pozisyon vermeyen takımdık. Maçı koparabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama olmadı. Rakibi biraz daha koşturabilsek, daha iyi olabilirdi. Gelişen bir takımız. Berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var" dedi.

ÇALIŞACAĞIZ
Avcı, sözlerine şöyle devam etti: " karşısında oynadığımız oyun, önceki 2 karşılaşmaya göre daha memnun edici. , PlayStation'da oynasan bile çabuk gelişecek bir oyun değil. Savunması ayrı, hücumu ayrı, duran topu ayrı. Belki biraz daha böyle devam edecek. Bu işler öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok fazla tekrarla gelişecek bir şey bu."

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