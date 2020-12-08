Takımdan memnunum

Trabzonspor'un başında çıktığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşayan Abdullah Avcı, umutlu konuştu. Takımının başında yer aldığı 3. haftada daha olumlu mesajlar verdiklerini belirten Avcı, "Topa daha çok sahip olan, rakibe pozisyon vermeyen takımdık. Maçı koparabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama olmadı. Rakibi biraz daha koşturabilsek, daha iyi olabilirdi. Gelişen bir takımız. Berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var" dedi.

ÇALIŞACAĞIZ

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Sivasspor karşısında oynadığımız oyun, önceki 2 karşılaşmaya göre daha memnun edici. Futbol, PlayStation'da oynasan bile çabuk gelişecek bir oyun değil. Savunması ayrı, hücumu ayrı, duran topu ayrı. Belki biraz daha böyle devam edecek. Bu işler öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok fazla tekrarla gelişecek bir şey bu."