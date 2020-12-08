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'da başkan mutlu

Başkanı , maçının ardından, “Arzu ettiğimiz sonucu aldık. ’e moralli gidiyoruz” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Sivasspor'da başkan mutlu
Başkanı , maçın ardından yaptığı açıklamalarda beraberliğin iyi sonuç olduğuna değindi. Sözlerine takım kurmakta zorlandıklarını belirterek başlayan Otyakmaz, "Yönetim kurulumuz Erdal Sarılar ve Rıza hocamız ile birlikte 5-6 oyuncumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugün (dün) sahaya oyuncu çıkarmakta zorlandık. Bugün berabere kaldık. Takımımızı eleştirebilmek için ideal kadroyla sahaya çıkmamız lazım. İdeal kadroyla oynamadığımız için konuşmak istemiyorum. Arzu ettiğimiz sonucu aldık. 'e moralli gidiyoruz" açıklamasını yaptı.
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