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Kale 2 maç sonra düştü

Uğurcan, ’a engel olamadı; 96 hafta sonra ilki başarma şansı kaçtı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Kale 2 maç sonra düştü

, iki maç aradan sonra kalesinde gol gördü. 'nın gelişiyle savunma anlayışını değiştiren bordo-mavililer, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarını gol yemeden 1-0 kazanmıştı. Fırtına, Demir Grup Sivasspor maçında da gol yemeseydi 96 hafta aradan sonra üst üste 3 maçta kalesini kapatmış olacaktı. Ancak buna izin vermedi. 76'da altıpastan yapılan vuruşta Uğurcan'ın yapacak fazla bir şeyi yoktu. ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk golünü yerken, 11 maçta kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 16'ya yükseldi.

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