Haberler Trabzonspor İlk pozisyon gol oldu

İlk pozisyon gol oldu

’nin yerine şans bulan Bilal, “Bu oyun sürerse daha iyi olacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
İlk pozisyon gol oldu

'da 'nin yokluğunda şans bulan şanssız 2 puan kaybettiklerini söyledi. Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Bilal, "Maça çok iyi başdık. çok bir şey üretemedi. Golden sonra biraz dağılma oldu. İstediğimiz şey 3'te 3 yapmaktı. Kötü olan bir şey yok. Berabere kaldık. Şuan iyi duruyoruz. Yediğimiz gol ilk pozisyondu. Böyle oyun devam ederse iyi olacak" dedi. Kendi performansı hakkında ise, "Bugün Tony sakat olunca bana şans geldi. Elimden geleni yaptım, haftaya ne olacağına bakacağız" yorumunu yaptı.

BİZE ULAŞIN