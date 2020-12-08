İlk pozisyon gol oldu

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yokluğunda şans bulan Bilal Başacıkoğlu şanssız 2 puan kaybettiklerini söyledi. Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Bilal, "Maça çok iyi başdık. Sivasspor çok bir şey üretemedi. Golden sonra biraz dağılma oldu. İstediğimiz şey 3'te 3 yapmaktı. Kötü olan bir şey yok. Berabere kaldık. Şuan iyi duruyoruz. Yediğimiz gol ilk pozisyondu. Böyle oyun devam ederse iyi olacak" dedi. Kendi performansı hakkında ise, "Bugün Tony sakat olunca bana şans geldi. Elimden geleni yaptım, haftaya ne olacağına bakacağız" yorumunu yaptı.