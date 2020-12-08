Fırtına dindi

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk kez puan kaybederken (2G/1B), puanını 13'e çıkararak averajla 12. sıraya yükseldi. Fırtına, Avcı gelmeden önce 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor'un tek golünü Caleb Ekuban attı. Ganalı oyuncu ilk yarının son dakikasında Abdülkadir Ömür'ün pasında topu çaprazdan yerden bir vuruşla filelere gönderdi.

FIRSATLARI HARCAYINCA...

Bordo-mavililer ilk yarıda Afobe ve Ekuban ile üç fırsattan da yararlanamadı. Kovid-19 ile mücadele eden Demir Grup Sivasspor ise Yatabare ve Gradel ile iki girişimden sonuç alamadı. İkinci yarıda Hakan Arslan'ın attığı gol skoru belirledi: 1-1. Trabzonspor ligde 4. beraberliğini aldı. Sivasspor da 4. kez berabere kaldı ve 10 puanla 16. sırada kaldı. Trabzonspor ligin 12. haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise 14 Aralık Pazartesi günü evinde Antalyaspor'la karşılaşacak.

GRADEL'İ DURDURAMADILAR

Demir Grup Sivasspor'un Fildişili sol açığı Max Gradel sergilediği futbolla takımının puan almasında başrolü oynadı. Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan, 33 yaşındaki oyuncuyu durdurmakta zorlandı. Hakan Arslan'ın attığı gol de Gradel'in ortasıyla geldi. Başarılı isim, 3 Trabzonlu futbolcuyu çalımlayıp meşin yuvarlağı ceza sahasına kesti. Hakan Arslan önünde kalan topu tamamlayıp eşitliği sağladı.

STRES YAPTIK

Afobe'nin yerine 66'da oyuna giren Fousseini Diabate, "İkinci golü atamamamızın nedeni biraz stres altında olmamız. Daha iyi oynadık, daha iyi performans gösterdik. Daha hızlı oynayabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik" dedi.

SAKATLAR YETİŞMEDİ

Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Nwakaeme'nin sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi, Djaniny'nin ise sağ kasığında zorlanma tespit edildiği, tedavilerine başlandığı açıklandı.