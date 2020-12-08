Ekuban ne yapsın!

Sivasspor karşısında öne çıkan isimlerden olan Ganalı yıldız Ekuban'ın attığı gol Trabzon’un galibiyetine yetmedi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:40Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Bordo-mavili formayla 3. sezonuna giren Caleb Ekuban, Sivasspor karşısında da golünü attı. Sakatlıklar ve koronavirüs nedeniyle bu sezon Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ganalı yıldız, 9. haftada 1-0 sona eren Erzurumspor maçından sonra Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Bu kez takımına galibiyeti getiremeyen 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. İlk yarının son dakikalarında attığı golde driplingiyle dikkat çeken Ekuban, rakibin hücuma çıktığı sırada pas arası yaptı. Tecrübeli futbolcu, uzun süre topla koşarken, Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkacın ardından kaleci Samassa'yı avladı. Attığı golün yanı sıra tehlikeli pozisyonlara da giren Ekuban, yüzde 65 pas isabetiyle oynadı, 12 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.