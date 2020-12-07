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maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI

'in 11. haftasında , evinde 'u konuk edecek. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralara yaklaşmak isterken, Yiğido, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla rahat bir nefes almak istiyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:35
Trabzonspor Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma 'nde oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK!
ile iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da 2 önemli eksik bulunuyor. Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK!
Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör , Trabzonspor deplasmanında takımının başında olamayacak.

KRİTİK MAÇA SUAT ASRLANBOĞA
Trabzonspor ile Sivasspor, saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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