Trabzonspor Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.



TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da 2 önemli eksik bulunuyor. Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.



RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK!

Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor deplasmanında takımının başında olamayacak.

KRİTİK MAÇA SUAT ASRLANBOĞA

Trabzonspor ile Sivasspor, saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.