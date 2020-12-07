Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Direktörü : Kolay maç yok

direktörü , karşılaşması öncesi öğrencilerini uyardı. Usta hoca “Ciddiyeti koruyun. Ligde kolay maç yok” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:32 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kolay maç yok

temsilcisinde gözler maçına çevrildi. BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü yenerek moral bulan Fırtına'nın hedefi yine 3 puan.

zorlu karşılaşma öncesinde öğrencilerini uyardı. Deneyimli teknik adam "Her takımın kadro genişliği ve dengeli planlaması var. Bu ligde asla kolay maç yok. Şu ana kadar oynanan maçlarda bunu gördük" diye konuştu. Avcı "Biz kendi yapmak istediklerimize odaklanacağız. Bu şekilde sonuca gitmeye çalışacağız. Antrenmanlarda oyuncuların kazanmaya olan inancı beni ve ekibimi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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