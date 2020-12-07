Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Karadeniz temsilcisinde gözler Sivasspor maçına çevrildi. BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü yenerek moral bulan Fırtına'nın hedefi yine 3 puan.

Teknik direktör Abdullah Avcı zorlu karşılaşma öncesinde öğrencilerini uyardı. Deneyimli teknik adam "Her takımın kadro genişliği ve dengeli planlaması var. Bu ligde asla kolay maç yok. Şu ana kadar oynanan maçlarda bunu gördük" diye konuştu. Avcı "Biz kendi yapmak istediklerimize odaklanacağız. Bu şekilde sonuca gitmeye çalışacağız. Antrenmanlarda oyuncuların kazanmaya olan inancı beni ve ekibimi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.