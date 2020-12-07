Trabzonspor Sivasspor'u devirip 3'te 3 yapmak istiyor! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Karadeniz ekibi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eddie Newton sonrası Abdullah Avcı'nın takımı devralmasıyla çıkışa geçen, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup eden Trabzonspor'un hedefi Sivasspor'u da devirmek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını yine 3 puan için yaptı. Lider Alanyaspor'un yenildiği hafta Fırtına kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Takım da bu maç öncesi çok hırslı.

TEK DEĞİŞİKLİK SERKAN

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesine tek değişiklik yaparak çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a şans tanıyacak. Bu sezon forma aldığında etkili performanslar sergileyen 20 yaşındaki genç oyuncu da hafta boyunca büyük bir hırsla çalıştı. Avcı, Serkan haricinde kadroyu bozmayacak, 2 haftadır kazanan 11'i sahaya sürecek. Karadeniz devinde Sivas maçı öncesi motivasyon üst düzeyde.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, ERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, BİLAL, AFOBE, EKUBAN

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBIN, APINDANGOYE, CANER, COFIE, HAKAN, CLAUDEMIR, KONE, GRADEL, YATABARE, NINGA

96 HAFTA SONRA İLK

Trabzonspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında gol yememişti. Bugün de Sivasspor'u kalesinde gol görmeden yenerse 96 hafta sonra başarısını tekrarlamış olacak.

29. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Sivasspor 29. defa karşı karşıya gelecekler. Fırtına'nın 14, Yiğidolar'ın 8 galibiyeti var. 6 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi 42 gol attı. 31 gol yedi.

EVİNDE ÜSTÜN

Fırtına, Sivasspor ile sahasında 14 defa karşılaştı. Rakibine 9-2'lik üstünlük sağladı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde 22 gol attı. Kalesinde 11 gol gördü.

AFOBE ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR

Bordo - mavili ekibin forveti Benim Afobe, son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu ardından çıktığı Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü karşılaşmalarını boş geçmişti. Kongolu golcü suskunluğuna son vererek Sivasspor ağlarını sarsmayı hedefliyor.

HAVAYI YAKALADIK

Abdulkadir Parmak, kötü başladıkları sezonda Abdullah Avcı'nın gelişiyle bir hava yakaladıklarını söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu "Güzel bir seri yakaladık. Bunu Sivasspor mücadelesinde de sürdürmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığı bizim gibi takımlar için çok önemli. Bunu korumalıyız" ifadelerini kullandı.