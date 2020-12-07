Trabzonspor Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Haftanın kapanış maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapıyor.





TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.



TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da 2 önemli eksik bulunuyor. Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemiyor.



RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA YOK

Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor deplasmanında takımının başında olamadı.