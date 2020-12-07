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'in 11. haftasında , evinde 'u konuk ediyor. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralara yaklaşmak isterken, Yiğido, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla rahat bir nefes almak istiyor. Zorlu karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. İşte Trabzonspor - Sivasspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:27
Trabzonspor Sivasspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma 'nde oynanıyor. Haftanın kapanış maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapıyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK!
ile iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da 2 önemli eksik bulunuyor. Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemiyor.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA YOK
Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör , Trabzonspor deplasmanında takımının başında olamadı.

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