Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny için sakatlık açıklaması!

'dan ve için sakatlık açıklaması!

'da son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek bordo mavililerde, ve 'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeceği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2 futbolcusunun sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağını açıkladı.

Bordo mavililerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony ve Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

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