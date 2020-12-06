Türkiye'nin futbolcu fabrikası olan Trabzonspor geçtiğimiz yıllarda hem altyapısından çıkan gençleri hem de transfer ettiği oyuncuları Avrupa pazarına göndermişti.

Gelecek sezonlarda da bu durum sürecek gibi duruyor çünkü Karadeniz ekibinin oyuncuları sürekli gündemde.

Lyon scoutlarının Trabzonspor-Sivas mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.