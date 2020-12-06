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'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve 'a takip

maçında Lyon scoutları 'un iki genç yıldızını izleyecek. Teklifler sezon sonu gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! İzlemeye geliyorlar

Türkiye'nin futbolcu fabrikası olan geçtiğimiz yıllarda hem altyapısından çıkan gençleri hem de transfer ettiği oyuncuları Avrupa pazarına göndermişti.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! İzlemeye geliyorlar

Gelecek sezonlarda da bu durum sürecek gibi duruyor çünkü Karadeniz ekibinin oyuncuları sürekli gündemde.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! İzlemeye geliyorlar

Lyon scoutlarının -Sivas mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve 'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! İzlemeye geliyorlar

bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.

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