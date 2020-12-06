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'un yıkım planı hazır

Ligde 3’te3 yapmak isteyen Karadeniz ekibinde Avcı defanstaki sorunları çözdükten sonra rotasını hücuma kırmıştı. Avcı, mücadelesinde yetenekli oyuncularına ‘özgürlük’ tanıyacak. Onların hünerlerinden faydalanmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

Karadeniz temsilcisi, 'nın gelmesiyle yukarı doğru ivmelenmişti. Sırasıyla BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü deviren , gözünü maçına çevirdi.

Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

Bordo-mavililer arkalarına aldıkları rüzgarla hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör da galibiyet için planlarını yaptı.

Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

Bunları antrenmanlarda öğrencilerine tek tek anlattı. Usta hoca özellikle hafta boyunca yaptıkları hücum çalışmalarının meyvesini almayı planlıyor.

Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

'SORUMLULUK ALIN'

Bordo-mavili ekipte teknik direktör gelir gelmez savunmadaki sorunlara eğilmişti. Deneyimli çalıştırıcının çıktığı iki karşılaşmada da kalesinde gol görmemişti. Ancak hücumdaki problemler de dikkat çekmişti.

Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

Avcı bu hafta daha çok hücum aksiyonları üzerinde durdu. Oyuncularına bol bol şut idmanı yaptıran Avcı, yetenekli yıldızlarından da sorumluluk almasını istedi.

Trabzonspor'un Sivasspor'u yıkma planı hazır!

Başarılı teknik adam hücumdaki isimlere 'özgürlük' vererek potansiyellerini göstermelerini istiyor.

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