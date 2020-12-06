Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yukarı doğru ivmelenmişti. Sırasıyla BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü deviren Trabzonspor, gözünü Sivasspor maçına çevirdi.

Bordo-mavililer arkalarına aldıkları rüzgarla hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da galibiyet için planlarını yaptı.

Bunları antrenmanlarda öğrencilerine tek tek anlattı. Usta hoca özellikle hafta boyunca yaptıkları hücum çalışmalarının meyvesini almayı planlıyor.

'SORUMLULUK ALIN' Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı gelir gelmez savunmadaki sorunlara eğilmişti. Deneyimli çalıştırıcının çıktığı iki karşılaşmada da Trabzonspor kalesinde gol görmemişti. Ancak hücumdaki problemler de dikkat çekmişti.

Avcı bu hafta daha çok hücum aksiyonları üzerinde durdu. Oyuncularına bol bol şut idmanı yaptıran Avcı, yetenekli yıldızlarından da sorumluluk almasını istedi.