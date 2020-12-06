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'dan Gökcan Kaya hamlesi!

Tuzlaspor’un orta sahası Gökcan Kaya 'un radarına girdi 25 yaşındaki ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Menajeri resmen duyurdu! "Trabzonspor ilgileniyor"

ile çıkışa geçen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Menajeri resmen duyurdu! "Trabzonspor ilgileniyor"

Karadeniz ekibi orta saha rotasyonunu artırmak için transfere yöneldi. Bordo-mavili ekip gündemine Tuzlaspor'un yıldızı Gökcan Kaya'yı aldı.

Menajeri resmen duyurdu! "Trabzonspor ilgileniyor"

sezon sonu kontratı bitecek 25 yaşındaki oyuncu için devre arası nabız yoklayacak.

Menajeri resmen duyurdu! "Trabzonspor ilgileniyor"

Tuzlaspor'dan makul bir rakam duyarsa Ocak ayında transferi gerçekleşecek. Aksi halde sezon sonu beklenecek. Gökcan asistleriyle tanınıyor.

Menajeri resmen duyurdu! "Trabzonspor ilgileniyor"

MENAJERİ DOĞRULADI

Gökcan Kaya'nın menajeri Tuncay Maldan da 'un ilgisini doğruladı. Maldan "Trabzonspor ve birkaç Süper Lig ekibi Gökcan'ı istiyor. Onun için en doğru kararı birlikte vereceğiz" dedi.

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