Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

MENAJERİ DOĞRULADI

Gökcan Kaya'nın menajeri Tuncay Maldan da Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Maldan "Trabzonspor ve birkaç Süper Lig ekibi Gökcan'ı istiyor. Onun için en doğru kararı birlikte vereceğiz" dedi.