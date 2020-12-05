Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Takım çok iyi

Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı, 2'de 2 yapan öğrencilerini övdü, gelişmeye devam edeceklerini söyledi. Usta teknik adam "Çalışmalarımız karşılığını şu ana kadar aldık. Almaya da devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi. Avcı "Takım savunması her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geçiş antrenmanları da yapıyoruz. Oyunumuzu daha ileri taşımalıyız. Takım çok iyi durumda. Her maça iyi hazırlanıp, yukarılara doğru tırmanışımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı önlerinde uzun ve zorlu bir maraton olduğunu belirtirken taraftardan da desteklerinin sürmesini istedi.

Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti. "Trabzonspor tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyarak Anadolu devrimini başlatmıştır" dedi.

ABDULLAH AVCI REKOR PEŞİNDE

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olabilir. Abdullah Avcı, Fırtına ile BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla geçmişti. Trabzonspor, Sivasspor'u da gol yemeden yenerse Avcı da tarihe geçecek.